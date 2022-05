UFFICIALE – Iniziata la prevendita del settore ospiti per il Genoa. Prezzi e modalità d’acquisto

Il Napoli ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti del settore ospiti per la gara di domenica contro il Genoa. In ottemperanza alle disposizioni delle Autorità competenti, i residenti nella provincia di Genova possono acquistare i tagliandi solo se sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione del Genoa CFC (NDR: come la tessera Dna Genoa). La prevendita è già iniziata.

Queste le modalità di vendita del settore ospiti:

Prezzo Tagliando: € 35,00

Modalità di vendita: punti vendita abilitati Ticketone e web (cliccare il link sottostante) https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215

Inizio Vendite: si è iniziata dalle ore 10:00 di oggi

Chiusura Vendite: sabato 14 maggio 2022 ore 19.00

Si ricorda che i biglietti sono incedibili e l’ingresso è dal Gate 26 dello stadio “Diego Armando Maradona”.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti: dunque, si consiglia di non recarsi a Napoli senza biglietti.

Il club azzurro ricorda le prescrizioni per l’accesso: «All’interno dello Stadio è fatto obbligo di mantenere il distanziamento di sicurezza e, in ogni caso, di occupare solamente il posto a sedere assegnato a ciascuno spettatore, riportato sul biglietto. Nelle aree al chiuso dello Stadio è necessario indossare le mascherine di tipo FFP2».

Fonte: pianetagenoa1893.net