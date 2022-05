Sindaco Manfredi: “Statua di Maradona a Scampia per il riscatto sociale”

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha parlato oggi in conferenza stampa della costruzione di una statua in onore di Diego Armando Maradona in città, che possa omaggiare le gesta del campionato scomparso nel 2020:

“Il successo di Maradona rappresenta tanto, non solo per i napoletani, ma per tutti coloro amano lo sport. – ha detto durante la cerimonia in corso a Palazzo San Giacomo, alla presenza del presidente De Laurentiis e dell’ex agente di Diego, Stefano Ceci – Abbiamo bisogno di una società che permetta a chi ha talento di raggiungere il massimo del risultato possibile e Napoli è il luogo dove questo è possibile. Diego Maradona è arrivato da una realtà povera ed è diventato il calciatore più forte del mondo mettendo in campo questa sua capacità. L’idea mia e del patron De Laurentiis è mettere una statua che sia patrimonio collettivo dei tifosi all’interno della città: pensavamo ai quartieri più periferici di Napoli, la nostra idea è posizionarla a Scampia. Ha rappresentato nell’immaginario collettivo il posto con maggiori difficoltà della nostra città, e non lo è: realizzare questa statua lì è un modo per segnare questo senso del riscatto”.

