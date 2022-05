Shilton non perdona Maradona: «Quella maglia neanche per pulire i piatti»

Quella della Mano de Dios, ma anche del gol più bello della storia, è la maglia più discussa dell’ultimo periodo. Ha fatto discutere e non poco il suo acquisto milionario e adesso a parlare è il portiere dell’Inghilterra che subì quella storica doppietta. «Quel giorno non avrei scambiato la maglia con Maradona per tutto l’oro del mondo», ha raccontato Peter Shilton al The Sun. Non la userei neanche per pulire i piatti nel mio bungalow. Se io o gli altri avessimo saputo che Hodge aveva la maglia nello spogliatoio, di certo non sarebbe uscita da lì. L’avremmo fatta in mille pezzi. Scommetto che Steve è felice che non sia andata a finire così. Sapeva quello che faceva, ecco perché non ci ha detto nulla. E sono contento che alla fine almeno un inglese abbia ottenuto qualcosa da quella partita».

Fonte: Il Mattino