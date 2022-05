SERIE B FEMMINILE – Brescia Fc-Cortefranca 3-2, le “leonesse” riscattano Ravenna

Dopo la sconfitta di Ravenna, il Brescia Fc, capolista della serie B femminile, era atteso da un pronto riscatto, ieri ha sfidato in casa la terza in classifica il Cortefranca e la gara non ha tradito le attese. Le leonesse vanno in gol con la doppietta di Luana Merli e Ghisi, per le ospiti non bastano le reti di Martani e Picchi. Il Brescia resta primo, con un punto avanti al Como Women, vittorioso contro il Palermo per 4-0 e il testa a testa prosegue.

Brescia-Cortefranca 3-2

Brescia- Lonni, Viscardi, Perin, Barcella, Galbiati, Ghisi, Magri (21’ st Bianchi), Merli Crist

ina (21’ stFarina), Brayda (12’ st Porcarelli), Merli Luana (40’ st Pasquali), Asta. (Ballabio, Maroni, Angoli).

Allenatore Garavaglia