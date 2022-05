Sabatini sceglie il sarcasmo: “Non mi posso lamentare, tutto regolare!”

Sceglie il sarcasmo, Walter Sabatini. Lo utilizza per commentare il pari tra la Salernitana e il Cagliari. Nell’intervista post gara a Dazn, il dirigente della squadra granata, ha commentato in questo modo il go, del pareggio sardo, arrivato molto oltre l’extra-time: “Oggi non posso lamentarmi di questo gol, legittimo, regolare, preso al 120′ più o meno”. Il Corriere dello Sport di oggi, aggiunge a ciò un’altra espressione di Sabatini, raccolta nel corridoio della sala stampa, in merito al recupero molto ampio concesso dall’arbitro Di Bello: “Tutto il calcio è una vergogna”.