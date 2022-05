Perinetti: “De Laurentiis è un abile gestore: ridimensionare non vuol dire indebolirsi”

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Giorgio Perinetti, dirigente, che si è soffermato sul futuro del Napoli e le mosse in ambito economico del suo presidente, Aurelio De Laurentiis: “La logica dice sempre di tenere i giocatori forti per dare continuità al progetto, ma viviamo in un mondo particolare ed è difficile trattenere giocatori quando ci sono offerte. Il campionato italiano è attraente, ma non dal punto di vista economico per cui non è sempre così semplice. Abbiamo visto però che il Milan perde Donnarumma ma trova il sostituto degno per cui non sempre perdere un grande giocatore indebolisce. Bisogna essere pronti non tanto a trattenere giocatori, ma essere abili a sostituirli. Lotito è contestato da una parte di tifosi, ma non tutti. Il club però è sano, lotta sempre per le coppe europee e va avanti da anni. Il Napoli, invece, non ha mai più conosciuto momenti tragici dal punto di vista economico, poi, che De Laurentiis non sia incline ad esaltare la napoletanità bisogna accettarlo, ma è stato un abile gestore. Quest’anno si poteva vincere, peccato”.