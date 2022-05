Nel corso di One Station Radio, durante la trasmissione “calcioinpillone”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto l’ex giornalista di Sportmediaset Paolo Bargiggia. Ecco quanto riportato su twitter da Luca Cerchione. “Non ci sarà incontro tra entourage di #FabianRuiz e #Giuntoli, i contatti sono frequenti e settimanali. Per ora non ci sono offerte gradite allo spagnolo, e se non dovessero arrivarne, rinnoverebbe col #Napoli per 4 anni. La richiesta di #Adl è 40mln€.”

La Redazione