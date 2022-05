Ospina-Meret, il Napoli guarda alla Liga per sostituirli

In casa Napoli si pensa al campo, con le ultime due partite contro Genoa e Spezia, ma al tempo stesso c’è il mercato dove sono diverse le questioni da risolvere. In primis la situazione dei portieri, dove Ospina e Meret al momento sono in bilico. Per l’estremo difensore colombiano, il contratto in scadenza sarà a Giugno di quest’anno, ma le sensazioni sono che non si arriverà al rinnovo. Il suo agente si sta guardando intorno e piace a diversi club, Real Madrid in primis. Per Meret invece il contratto scadrà nel 2023 ma ha fatto intendere, anche attraverso il suo agente Pastorello, che non vuole fare il secondo. Per il ruolo di portiere, piace Luis Maximiliano del Granada, costo del cartellino sui 12 milioni. C’è il gradimento della serie A e della piazza partenopea, visti i contatti nelle scorse settimane, come riporta il Mattino. Si capirà nelle prossime settimane il tutto, ma ci sono già in atto in casa Napoli le porte girevoli.

La Redazione