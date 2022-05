Occhi sul Bologna: per la difesa, oltre ad Hickey, piace Theate

Mosse per la difesa azzurra. Si guarda in casa Bologna. Secondo quanto riportato dal Mattino, il Napoli avrebbe messo gli occhi su due difensori felsinei, il centrale Arthur Theate e il terzino sinistro Aaron Hickey: “A sinistra c’è fermento: perché De Laurentiis si prepara ad andare all’assalto del Bologna di Aaron Hickey, il 19enne scozzese che con Mihajlovic gioca largo nella difesa a cinque. Dunque, possibile a questo punto che venga messo in lista di sbarco Mario Rui. Sempre nel Bologna piace anche il centrale belga Arthur Theate, 21 anni, reduce da un campionato molto positivo. Senza dimenticare le piste aperte con il Verona per Casale”.