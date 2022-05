Napoli; rivoluzione a centrocampo, forte Svanberg del Bologna

È del Bologna uno degli obiettivi più in voga per il centrocampo del Napoli. Si tratta del nazionale svedese Mattias Svanberg che piace molto in vista di quella che dovrebbe passare alla storia recente del Napoli come un’autentica rivoluzione: Fabian è in uscita, Zielinski e Demme sono in bilico e ciò significa che il reparto è in piena evoluzione. Certo, Elmas e Lobotka sono confermati e Anguissa sarà riscattato dal Fulham, ma qualcosa bisognerà fare e oltre al ceco Antonin Barak (27) del Verona, uno che al ds Giuntoli piace moltissimo, il club ha inserito nella lista il giocatore del Bologna. Il suo contratto è in scadenza nel 2023, particolare che implica la necessità di ridimensionare le richieste per il suo cartellino. Non è un caso, infatti, che al momento le offerte recapitate sono state tutte inferiori ai 10 milioni di euro.