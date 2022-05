Mercato Napoli, proposta una giovane mezz’ala del Banfield

Il Napoli si guarda intorno in previsione del prossimo mercato che sta per partire, e soprattutto in virtù dei rinforzi necessari da acquisire. La politica societaria partenopea, si sa, da un pò di anni guarda molto in prospettiva, ed a proposito di questo, al Napoli è stato proposto un giovane del Banfield, squadra della Primera Division argentina, Giuliano Galoppo. Il giovane è figlio di Marcelino René Galoppo, un passato in Italia nella Sanremese, ed ha segnato 5 reti in campionato. Galoppo è una mezz’ala, può giocare anche più avanti, e la sua specialità è l’inserimento in zona gol, come riportato da Tuttomercatoweb.