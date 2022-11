Lo United vuole Osimhen. AdL non cambia il prezzo per venderlo. Nome nuovo per l’attacco in casa azzurra

Il mercato degli attaccanti, mai come quest’anno, sarà davvero interessante e non ci sarà un attimo di tregua. Il cellulare del d.s. Giuntoli, sarà bollente, soprattutto per Osimhen che avrà tanto mercato per la prossima estate. La Premier League da sempre bussa alla porta del nigeriano, soprattutto il Manchester United, anche se non giocherà la Champions League, ma non fermerà i “Red Devils”. AdL chiede, come conferma il Corriere dello Sport, come sempre 110 milioni, per cedere l’ex Lille. Il Napoli, nel frattempo, si guarda intorno, per non farsi cogliere impreparati. In pole position c’è Scamacca del Sassuolo. A seguire Haller dell’Ajax e Martin Terrier del Rennes, vice capocannoniere della Ligue 1. Senza dimenticare Giovanni Simeone e Andrea Belotti. Infine nome nuovo il diciannovenne dello Sparta Praga Adam Hlozek. Tanti pretendenti, ma ovviamente prima si attenderanno novità per Osimhen.

