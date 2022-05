Il quasi azzurro Kvaratskhelia va in gol, molto bello ma per il campionato nulla da fare

Un altro bellissimo gol, il quarto della sua breve parentesi georgiana, importante soprattutto per la Dinamo Batumi: Khvicha Kvaratskhelia va ancora in rete nel 3-0 dei suoi contro il Dila in campionato. La Dinamo ora è in fuga in campionato, a +5 sui rivali della Dinamo Tbilisi. L’esterno georgiano, però, non potrà aiutare fino in fondo i suoi a rincorrere lo scudetto: il campionato terminerà infatti direttamente il 3 dicembre prossimo, ma già a inizio luglio Kvaratskhelia è atteso dal Napoli per la firma e l’inizio dell’avventura azzurra.

https://www.instagram.com/reel/CdToEsdlDpa/?utm_source=ig_web_copy_link

Mattino.it