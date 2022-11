Il Napoli punterà su Gaetano e con una novità per il classe 2000. A Bari andrà un 2003 della Primavera

In casa Napoli, tra i vari calciatori, che si valuteranno in estate, ci sarà senza ombra di dubbio, anche Gianluca Gaetano. Il classe 2000 di Cimitile, reduce dalla promozione in A con la Cremonese, c’è la sensazione che possa essere l’anno della consacrazione anche in A. Il club grigiorosso, per bocca del suo d.s. Simone Giacchetta: «Ci piacerebbe che il Napoli valutasse la nostra richiesta: lo vorremmo ancora qui in prestito, siamo sicuri che avrebbe la possibilità di diventare ancora più forte». La società azzurra, secondo il Mattino, invece vorrebbe definitivamente tenerlo in rosa, dove verrà valutato nei due ritiri in Trentino e Castel di Sangro, per essere confermato. Attualmente ha un ingaggio da 400 mila euro, figlio del primo contratto firmato con il Napoli, non si esclude che possa esserci un aumento, in caso di permanenza. In casa partenopea c’è anche da valutare il futuro del classe 2003 Giuseppe Ambrosino, molto probabilmente in prestito al Bari della famiglia De Laurentiis, dove si vedrà il potenziale, che nel campionato Primavera, ha realizzato 18 gol, davvero non male a livello di premesse e con ampi margini di crescita.

