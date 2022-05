Il Mattino – Il terzo posto accontenta un pò tutti, ma soprattutto le casse di De Laurentiis, ecco come

E’ praticamente blindato il terzo posto per il Napoli di Spalletti dopo la vittoria di sabato contro il Torino, ed è un risultato che in partica accontenta un pò tutti, giocatori, tifosi, allenatore, ma soprattutto le casse della società. Sì perchè col posizionamento sul podio dei primi tre arriveranno soldi dalla Lega, e dalla Champions, come scrive oggi Il Mattino. “Sarebbero circa 16 quelli incassati alla fine della corsa in caso di gradino più basso del podio, una cifra a cui aggiungere un bonus in arrivo dalla Uefa. E per centrare l’ultimo mini-obiettivo serviranno due punti nelle ultime due uscite di stagione: in caso di arrivo a pari punti, infatti, sarebbero i bianconeri a scalare più giù. Le prime sette squadre della Serie A si a ggiudicano un premio economico ulteriore da parte della Uefa per la qualificazione alle coppe europee della stagione successiva, una cifra commisurata al piazzamento finale. Con il terzo posto guadagnato sarebbero 5 i milioni da sommare per una cifra complessiva che si aggira sui 20 milioni di euro, cinque in più dell’eventuale arrivo al quarto posto, l’ultimo per la Champions. Soldi importanti per una società come il Napoli che ha chiuso gli ultimi due esercizi di bilancio in negativo (-20 milioni nel 2020 e quasi -60 milioni in meno lo scorso anno) e che ha subìto allo stesso modo l’assenza dalla Champions e il covid ora alle spalle.E proprio dall’Europa che conta arriveranno gli incassi più importanti: la quota di partecipazione ai gironi sarà di 15 milioni e mezzo di euro, a cui aggiungere la quota di market pool da 5 milioni e quella per il ranking storico del club azzurro: nel peggiore dei casi (dipenderà dalle altre squadre qualificate al torneo), altri 16 milioni nelle casse del club di Aurelio De Laurentiis. Per ogni partita vinta arrivano quasi 3 milioni, uno solo per i pareggi. Più l’incasso di un Maradona che, si spera, possa essere pieno e festante dal prossimo settembre non solo per le tre partite del girone. In quel caso, poi, con altri 10 milioni da incassare, sempre col sorriso”.