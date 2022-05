Il futuro della porta azzurra è un rebus: spunta Vicario

A fine stagione il Napoli dovrà decidere cosa sarà di Ospina (in scadenza) e Meret (le ultime incertezze hanno messo in dubbio la sua permanenza in azzurro). Non è da escludere che la società azzurra scelga di privarsi di entrambi per puntare su un profilo giovane e di prospettiva come Guglielmo Vicario: il portiere dell’Empoli, di proprietà del Cagliari, è cresciuto molto nel campionato in corso e sia Fiorentina che Napoli hanno messo gli occhi su di lui, ma per ora si tratta solo di un interessamento.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com