Il dualismo Ospina-Meret si è rivelato un boomerang per il più giovane

Si sono alternati durante tutta la stagione, anche se ne ha giocate di più Ospina, ma con Meret, adesso è il momento per il Napoli, di capire quale sarà il futuro dei due portieri, uno in scadenza, l’altro in attesa di essere confermato e giocare, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Ospina e Meret sono due splendidi professionisti, compagni leali che mai e poi mai hanno giocato sporco e sempre si sono sostenuti, ma la concorrenza s’è rivelata un boomerang soprattutto nell’ottica della crescita di Alex. Un gioiellino che nel 2018 il Napoli acquistò a 21 anni dall’Udinese investendo 25 milioni tra base fissa e bonus, ma che quasi sistematicamente ha rivestito il ruolo di secondo alle spalle di David a prescindere dall’allenatore. Fino a recitare prettamente in Europa League in questa stagione: va da sé che per rinnovare Meret punti a ottenere garanzie tecniche, più che un ingaggio di un certo tipo. Continuità: fondamentale a 25 anni. Il suo agente è in arrivo: vertice decisivo in vista”.