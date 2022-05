Gazzetta – La conferma di Ospina tra i pali è solo una questione economica

Il Napoli inizia a sondare il terreno per gli eventuali rinforzi necessari ad affrontare la prossima stagione al meglio, anche in virtù di un terzo posto che porta gli azzurri direttamente in Champions League. Una delle priorità è capire chi ci sarà tra i pali, considerando le varie opportunità e calcolando i pro e i contro di un eventuale rinnovo di Ospina, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “La società ancora ha fatto solo qualche timido passo, anche perché si era posta in generale di non affrontare la questione rinnovi se prima non fosse finito il campionato. Ma ora che l’obiettivo è stato raggiunto si può cominciare a entrare nel dettaglio. Il problema di base è economico, perché Ospina chiede almeno la conferma dell’attuale contratto, con 2 milioni netti di ingaggio. Una spesa che però sarebbe stavolta più alta al lordo per il club che sul rinnovo non potrebbe più applicare le detrazioni fiscali previste nel decreto crescita e sfruttate nel contratto stilato nel 2019, dopo il riscatto del cartellino dall’Arsenal”.