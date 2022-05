Fiorentina-Roma le ufficiali: chance per Ikoné, Spinazzola in panchina

Fiorentina e Roma chiudono stasera la trentaseiesima giornata di Serie A: entrambe le squadre sono in lotta per un posto in Europa League e devono rispondere alle vittorie di Atalanta e Lazio per non rischiare di rimanere fuori dall’Europa il prossimo anno. Ecco le scelte dei due allenatori:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenković, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; González, Cabral, Ikoné.

A disposizione: Rosati, Dragowski, Martinez Quarta, Callejon, Saponara, Maleh, Terzic, Torreira, Piatek, Nastasic, Munteanu, Kokorin

Allenatore: Italiano.

Roma (3-5-2): Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Abraham.

A disposizione: Fuzato, Viña, Perez, Shomurodov, Maitland-Niles, Zaniolo, Kumbulla, Spinazzola, Diawara, Bove, Afena-Gyan, El Shaarawy.

Allenatore: Mourinho.

Fonte: gianlucadimarzio.com