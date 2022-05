Fiorentina-Roma 2-0: vittoria viola importante per l’Europa

Stasera allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, si è giocato il match di Serie A tra Fiorentina e Roma.

Il primo tempo si apre a razzo per i padroni di casa che, al 4′ trova il vantaggio su rigore con Nicolas Gonzalez, che, dopo esserselo procurato, trasforma spiazzando totalmente Rui Patricio. Al 10′ siamo subito 2-0 con la rete di Bonaventura, che lasciato tutto solo dalla retroguardia giallorossa, piazza di sinistro alle spalle del portiere portoghese. Al 24′ la Fiorentina trova il 3-0 sempre con Bonaventura, gol annullato però per fuorigioco dell’assistman Biraghi. La Roma ha l’occasione di accorciare con Pellegrini, che su calcio di punizione serve un ottima palla a Tammy Abraham, che non ci arriva per un soffio sul secondo palo.

Il secondo tempo si apre con un occasione per la squadra giallorossa, sempre con Abraham che, su cross di Zalewski, mette palla a lato di pochissimo. Unica altra occasione del match è per la squadra di casa all’84’ con Maleh, che uno contro uno con Rui Patricio trova il portiere reattivo ed evita il cappottone. Nota positiva per i giallorossi è il rientro in campo di Davide Spinazzola, calciatore che era fuori dagli Europei 2020 disputati e vinti con l’Italia.

FIORENTINA-ROMA 2-0

5′ Gonzalez (F), 11′ Bonaventura (F);

Fiorentina (4-3-3); Terracciano; Biraghi (91′ Terzic), Igor, Milenkovic, Venuti; Duncan, Amrabat, Bonaventura (76′ Maleh); Gonzalez (91′ Callejon), Cabral (76′ Pyatek), Ikonè (90′ Saponara);

Roma (3-5-2); Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Mancini; Zalewski (66′ El Shaarawy), Oliveira (45′ Zaniolo), Veretout, Cristante, Karsdorp (90′ Spinazzola); Abraham (90′ Shomurodov), Pellegrini (75′ Carles Perez);

NOTE: Ammoniti: 19′ Amrabat (F), 24′ Mancini (R), 28′ Bonaventura (F), 49′ Duncan (F);

Recupero: 3 pt’; 4 st’;

Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata)

Assistenti: Vecchi- Rocca

IV Ufficiale: Sacchi

V.A.R. : Banti

A.V.A.R. : Santoro

A cura di Amedeo Corvino