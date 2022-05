Fabian Ruiz al centro del mercato: cessione solo alle cifre giuste

Il prossimo mercato azzurro vedrà due protagonisti sicuri: Osimhen e Fabian Ruiz. Sul nigeriano c’è l’interesse dei club di Premier League, mentre lo spagnolo non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare a giocare in Spagna e i club spagnoli hanno messo gli occhi su di lui da tempo. Il Real Madrid di Ancelotti, suo estimatore prima dell’arrivo di entrambi al Napoli, lo rivorrebbe alle proprie direttive, ma occhio anche all’Atletico di Simeone. Questa stagione si può dire che si è consacrato, eguagliando il record di 7 reti alla prima stagione in Italia e dimostrando di poter giocare tanto nel centrocampo a tre come in quello a 2, da regista, mezzala o incontrista. Fabian è un prezzo pregiato del Napoli e gode della stima di Spalletti, che, quando parla di lui, ci tiene sempre a sottolineare i problemi di pubalgia che l’hanno tormentato quest’anno. Nel 2023 scade il suo contratto e le strade possibili sono due: cessione, ma con le condizioni e alle cifre giuste, o rinnovo senza pretese eccessive. De Laurentiis vuole evitare un Milik-bis.

Fonte: Corriere dello Sport