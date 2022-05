“El Pais” : “Nel prendere Ancelotti ha sbagliato De Laurentiis”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Daniel Verdù, corrispondente italiano per El Pais:

“A Napoli l’esperienza di Ancelotti è stata brutta, finita in maniera triste. A Madrid sta invece avendo successo. Gli amici napoletani mi spiegavano che lui era sempre dalla parte dei giocatori nello spogliatoio, l’opposto di ciò che voleva De Laurentiis. Così l’avventura è finita male. Il Napoli non all’altezza? Più che altro è una questione di compatibilità. Il progetto offerto da De Laurentiis e il modo di approcciare con gli allenatori non si incastra al meglio con la persona Ancelotti. Il suo lavoro non è stato buono, è chiaro. Lui ha bisogno di gestire gli ambienti, gli umori, un progetto già avviato e lui lo porta più avanti. In quel momento il Napoli aveva bisogno di altro, De Laurentiis ha sbagliato profilo in quel momento”.