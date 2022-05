DIFESA – In attesa di Olivera e del futuro di K2, il Napoli guarda in casa Genoa

Dopo Kvratskeila, annunciato da De Laurentiis un paio di settimane fa, è virtualmente arrivato anche Olivera dal Getafe. Il presidente Torres, ha confermato l’interesse del club azzurro, ma ci sono da sistemare gli ultimi dettagli. Per il ruolo di difensore centrale, c’è la questione Koulibaly, dove nei prossimi giorni arriverà il suo agente, per discutere di rinnovo ma anche di proposte per il suo assistito. A breve anche l’agente di Rrahamani arriverà in città, qui il rinnovo è quasi certo. Il riscatto di Juan Jesus è cosa fatta, resta da trovare il quarto difensore. Piace Casale dell’Hellas Verona, ma domenica in occasione della sfida contro il Genoa, si osserverà Ostigard ex Brigton, dove la formula per lo scandinavo sarà tutta da decidere. Infine a sinistra, in attesa di Olivera, piacciono Parisi dell’Empoli e Hickey del Bologna, anche se la Premier League potrebbe bruciare il Napoli.

La Redazione