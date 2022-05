Derby di Madrid per Fabian Ruiz, ma AdL attuerà la stessa strategia di sempre

Contro il Torino ha realizzato la settima rete in campionato, la prima da dentro l’area di rigore, dopo aver recuperato palla a Pobega. Si tratta di Fabian Ruiz che come ha detto mister Spalletti, ha una capacità di pensiero sopra la media. L’ex Betis Siviglia, per settimane aveva la pubalgia, il suo rendimento era in calo, ma ora sta ritrovando la forma migliore. Ora è chiaro, ci sono altre due partite, ma inevitabilmente il mercato è un tema che va sempre trattato. Non è un mistero che il buon Fabian piace al Real Madrid dell’Ancelotti family, ma anche all’Atletico Madrid di Diego Simeone. Il contratto in scadenza dell’andaluso è nel 2023, come riporta il CdS, difficile arrivare ad un accordo sul rinnovo, ma come sempre dipende anche dal presidente De Laurentiis. Il Napoli lo pagò 30 milioni e per cederlo chiederà cifre molto alte, altrimenti, come per molti elementi della rosa, si potrebbe arrivare al parametro zero. Come si dice, pagare moneta, vedere cammello.

La Redazione