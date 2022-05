Dalla Spagna – Xavi vuole Fabian, il Barcellona ci riprova

Il Barcellona sta pensando concretamente a Fabiàn per la prossima stagione. La conferma arriva dal portale iberico AS, e la notizia è riportata anche da TMW, che racconta come già in passato il club azulgrana si sia fatto avanti trovando però un muro dinanzi alle richieste altissime (circa 60 milioni di euro) del presidente De Laurentiis.

Secondo quanto si legge, con l’addio sempre più probabile di De Jong, il Barcellona è alla caccia di nuovi rinforzi per il reparto centrale ed il tecnico Xavi ha individuato in Fabiàn un rinforzo valido per quel reparto.