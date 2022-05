CENTROCAMPO – Giuntoli “bussa” alle porte di Bologna e Verona per il dopo Fabian

Il mercato inizierà a Luglio, ma come si sa dura tutto l’anno, dove si sondano diversi terreni, compreso la serie A, per rinforzare o tappare eventuali falle. In casa Napoli ad esempio, come riporta il CdS, non è un mistero, che il centrocampo potrebbe cambiare. Certi di restare Elmas e Lobotka, probabile il riscatto di Anguissa dal Fulham, mentre non si sa il futuro di: Fabian Ruiz, Demme e Zielinski. Per questo che il d.s. Giuntoli si guarda intorno, dove in cima alla lista, ci sono due calciatori. Il primo gioca a Bologna, Svamberg, quantità e qualità nella linea mediana, viene da anni positivi con i felsinei, costo del cartellino sui 15 milioni. L’altro calciatore è Antonin Barak, da sempre un pallino del club azzurro. Qui, inevitabilmente c’è la concorrenza anche di società estere. Il Napoli prima dovrà capire il futuro di alcuni calciatori in rosa, poi si andrà all’assalto.

La Redazione