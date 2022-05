Buccheri: “Credevo potesse essere l’anno buono del Napoli”

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Guglielmo Buccheri, giornalista

“Il Napoli ha perso una grande occasione. Il Milan non ha la qualità tecnica del Napoli, l’Inter forse si, ma da simpatizzante del Napoli, mi ero quasi convinto che potesse essere l’anno buono. Il Milan ha vissuto con grande serenità questa fase della stagione, forse il modo di Pioli di comunicare nelle battute decisive ha fatto la differenza. L’Inter ha pagato il fatto di non saper incidere nei momenti complicati mentre non ho apprezzato le frasi di Spalletti. A Torino c’è il caso Belotti, credo che andrà via e devo dire che a Napoli lo vedrei bene, se andasse via Osimhen. Se n’è parlato anche a gennaio, quando il nigeriano si fece male”.

Fonte: RadioMarte