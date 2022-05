Le strade del Napoli e del Bari potrebbero incrociarsi anche sul mercato: il giovane attaccante Ambrosino, classe 2003 e grande protagonista del Napoli Primavera, è nel mirino del Bari, che cerca profili giovani per rafforzarsi e disputare un campionato di Serie B all’altezza, puntando, magari, al ritorno in Serie A. La formula sarebbe quella del prestito secco per far affacciare il giovane al calcio che conta.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com