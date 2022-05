Altobelli: “Mertens ed Osimhen, si muovono bene insieme e possono ancora migliorare!”

Campione del mondo e specialista nel fare gol. Alessandro Spillo Altobelli sa come si fa: a vincere e a segnare. Ecco perché anche oggi è affascinato da chi ha il suo stessi vizio: fare centro. Nel Napoli, quindi, c’è l’imbarazzo della scelta: Mertens e Osimhen. Contro il Torino il nigeriano si è tirato addosso tutta la difesa e ha liberato con un grande colpo di tacco il belga in occasione del rigore procurato.

Altobelli, ma come coppia possono funzionare? «Possono eccome. E lo stanno dimostrando alla grandissima».

Cosa hanno che li fa andare così d’accordo? «Mi sembra che l’intesa tra i due sia praticamente perfetta. Certo, come coppia hanno ancora grossi margini di miglioramento, ma i movimenti che fanno insieme mi piacciono molto».

Ovvero? «Quando uno viene incontro, l’altro fa in profondità. O ancora: uno si allarga sull’esterno e l’altro si butta in mezzo. Sanno muoversi, forse devono solo giocare di più insieme».

Quindi sta dicendo che sarebbero già pronti anche per il prossimo campionato? «L’esperienza di questo finale di stagione dice che i due si trovano a meraviglia e penso che avrebbero nelle corde almeno 35 gol a campionato giocando insieme. Insomma per me possono funzionare, ma poi sappiamo benissimo che le vie del mercato sono infinite».

Intanto serve che Mertens rinnovi il suo contratto con il Napoli che scadrà alla fine di questa stagione…«Penso che meriterebbe il prolungamento dell’accordo e penso che manchino solo le firme. Il presidente è anche andato a casa sua: un gesto tutt’altro che banale, soprattutto in questi tempi. Direi che è più di una semplice apertura: mi sembra che ci sia tutta la volontà di andare avanti insieme ancora per un po’».

E le voci di mercato su Osimhen? «È anche normale che ci possano essere, ma Osimhen è un pezzo pregiato del Napoli, un valore aggiunto».

Ma torniamo alla coppia: cosa le piace di Victor? «Osimhen è una prima punta che si muove bene dentro l’area di rigore. Tiene il pallone e crea spazio. Si fa trovare pronto al centro quando i due esterni buttano i palloni in mezzo. Di testa è fortissimo perché ha uno stacco imperioso e sa prendere il tempo agli avversari. Direi che è uno degli attaccanti che ha avuto la crescita maggiore nell’arco di tutto questo campionato».

E Mertens? «Beh, Dries non lo scopriamo noi e non lo scopriamo certo adesso. È uno di quei giocatori polivalenti perché lo puoi far giocare praticamente ovunque. Esterno o seconda punta, sa giocare a calcio e si adatta facilmente».

