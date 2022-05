Si riprende martedì: dopo Torino, Spalletti ha concesso 48 ore di riposo

Il Napoli, nel prossimo turno, tornerà a giocare di domenica. Appuntamento alle 15.00, il giorno 15, al Maradona per affrontare il Genoa. Due giorni di riposo concessi da mister Spalletti alla squadra dopo il successo di Torino. Il gruppo azzurro che ha quasi blindato il terzo posto in classifica usufruisce di 48 ore di stop. Appuntamento per la ripresa degli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, per martedì in vista dell’ultima gara casalinga della stagione contro gli uomini del Grifone.