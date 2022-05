Serie A – Venezia/Bologna 4-3, match scoppiettante in laguna

Match pirotecnico e ricco di gol in laguna, quello tra Venezia e Bologna. La squadra veneta, dopo 10 ko, ritrova i 3 punti. Padroni di casa in doppio vantaggio in appena 20 minuti, Orsolini riapre il match sul finire del primo tempo, mentre Arnautovic completa la rimonta bolognese raccogliendo un assist di De Silvestri. Schouten, porta in vantaggio gli ospiti, Aramu su rigore riacciuffa la parità poi allo scadere Johnsen trova il gol della vittoria.

VENEZIA (5-3-2): Maenpaa; Mateju, Svoboda, Caldara, Ceccaroni, Haps (dal 19’st Johnsen); Crnigoj (dal 34’st Okereke), Vacca (10’st Fiordilino), Cuisance (dal 34’st Peretz); Kiyine (10’st Aramu), Henry. All Soncin

BOLOGNA (3-5-2): Skorupsky; Soumaoro, Medel, Theate (34’pt Orsolini); De Silvestri, Soriano (dal 24’st Vignato), Schouten, Svanberg (dal 1’st Dominguez), Hickey; Arnautovic, Barrow (dal 24’st Sansone). All. Mihajlovic

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

AMMONITI: 16’pt Skorupski (B), 30’pt Kiyine (V), 38’pt Hickey (B), 33’st Medel (B), 35’st Dominguez (B)

MARCATORI: 4’pt Henry (V), 19’pt Kiyine (V), 46’pt Orsolini (B), 10’st Arnautovic (V), 23’st Schouten (B), 32’st Aramu (V) (R), 49’st Johnsen (V)