SERIE A – Spezia-Atalanta 1-3, gli orobici ritrovano la via del successo e mettono pressione alla Roma

Nel lunch-match dello stadio “Picco” lo Spezia ha affrontato l’Atalanta, con l’obiettivo di conquistare punti per evitare grattacapi in zona salvezza. Gli orobici partono forte, chiudendo i padroni di casa nella loro metà campo, ma la prima occasione è dei liguri. Bastoni davanti a Musso, calcia e prende l’esterno della rete. Gli ospiti passano in vantaggio con il diagonale preciso di Muriel. Lo Spezia però ha un’arma in più e si chiama Daniele Verde che pareggia, scatta sul filo del fuorigioco, scarta Musso e mette la palla in rete. Nella ripresa la gara sembra restare incerta, ma Gasperini fa entrare Boga che cambia la gara. L’ex del Sassuolo di testa manda di poco sul fondo. L’Atalanta torna meritatamente in vantaggio, sponda di Demiral e Djimsiti segna di testa da pochi passi. Gli orobici sfiorano il tris con Boga che prende la traversa. I liguri su contropiede potrebbero pareggiare con Gyasi, ma tutto solo manda fuori di sinistro. L’1-3 è inevitabile e lo realizza Pasalic tiro a giro, palo e rete. Un successo per l’Atalanta che mette pressione la Roma che domani sera sfiderà al “Franchi” la Fiorentina. I padroni di casa ora devono attendere l’esito di Salernitana-Cagliari che si giocherà più tardi

SPEZIA-ATALANTA 1-3

Spezia (3-4-3): Provedel; Hristov (1′ st Reca), Erlic, Nikolaou; Amian, Maggiore (33′ st Antiste), Kiwior, Bastoni (12′ st Manaj); Agudelo (22′ st Kovalenko), Gyasi, Verde.

A disp.: Zoet, Zovko, Bourabia, Ferrer, Salcedo, Sher, Nguiamba, Bertola. All.: Thiago Motta

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Palomino (1′ st Demiral), Djimsiti; Zappacosta, Freuler (13′ st Hateboer), Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Malinovskyi (13′ st Boga), Muriel (47′ st Mihaila).

A disp.: Rossi, Sportiello, Pessina, Renault, Miranchuk, Cissé. All.: Gasperini

Arbitro: Maresca

Marcatori: 16′ Muriel (A), 30′ Verde (S), 28′ st Djimsiti (A), 42′ st Pasalic (A)

Ammoniti: Bastoni, Maggiore (S); Malinovskyi, Freuler, Muriel (A)

Espulsi: –

A cura di Alessandro Sacco