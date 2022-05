SERIE A, Salernitana-Cagliari 1-1: i Granata sfiorano l’ennesima impresa

SALERNITANA-CAGLIARI 1-1:

All’Arechi gara bloccata. Per l’alta posta in palio. Poche occasioni da rete. Squadre molto attente. Pochi errori. Pochi spazi. Nel secondo tempo, un numero in velocità, del subentrato Kastanos, produce un calcio di rigore. Si incarica della battuta Simone Verdi. Che realizza. 1-0. Bolgia Arechi. Rissa tra le panchine. Espulsi Ribery e Radunovic, (presi forse non proprio a caso, tra almeno 50 litiganti…), a causa del parapiglia dopo il gol. Palo di Grassi, con un sinistro a giro, sfiora il pari. Ederson, di testa, quasi raddoppia. Nel recupero del recupero, per un rigore concesso e poi negato al Cagliari (fallo su Sepe), Altare la pareggia. Siamo al 99′. 1-1. Salernitana ancora a + 1 sul Cagliari.

SALERNITANA (3-5-2):

Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Bohinen (60’ Kastanos), L.Coulibaly, Ruggeri (80’ Zortea); Verdi (84’ Perotti), Djuric (80’ Bonazzoli).

A disposizione: Russo, Belec, Fiorillo, Dragusin, Gagliolo, Capezzi, Di Tacchio, Obi, Mikael.

CAGLIARI (3-5-2):

Cragno; Ceppitelli (79’ Baselli), Lovato, Altare; Bellanova, Deiola (69’ Pereiro), Grassi, Rog (58’ Marin), Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti (69’ Keita Baldè).

A disposizione: Aresti, Carboni, Dalbert, Goldaniga, Radunovic, Strootman, Walukiewicz, Zappa.

GOL: 67’ Verdi, 98’ Altare

AMMONITI: 54’ Bohinen, 63’ Pavoletti, 67’ Cragno, 87’ Radovanovic

ESPULSI: 68’ Ribery (Dalla panchina).