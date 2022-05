SERIE A FEMMINILE – Il Napoli vince ad Empoli. Prossimo turno derby salvezza contro il Pomigliano

Come in ogni giallo che si rispetti, c’è sempre un finale thriller, anche nel calcio femminile, ci sarà davvero da attendere la fine della trama. Il Napoli femminile, vince ad Empoli per 1-3. Padroni di casa avanti con Tamborini, le azzurre però la ribaltano alla fine del primo tempo con le reti di Soledad e Goldoni, mentre a metà ripresa il tris firmato da Romina Pinna. Il Pomigliano perde contro la Fiorentina in casa, per la squadra viola decide la rete di Sabatino. Prossimo turno derby campano salvezza davvero decisivo. Infine pari e spettacolo tra Hellas Verona e Lazio Women che finisce 4-4.

Hellas Verona-Lazio Women 4-4

Empoli Ladies-Napoli femminile 1-3

Pomigliano femminile-Fiorentina 0-1

A cura di Alessandro Sacco