Serie A 36°giornata, Venezia-Bologna 4-3 :Vittoria all’ultimo respiro per i lagunari

Serie A 36°giornata, Venezia – Bologna 4-3:

Prima occasione e Venezia subito in vantaggio con Henry che si trova solo contro il portiere e con un pallonetto porta avanti i suoi. Poco dopo fallo in area e rigore fischiato per i padroni di casa. Dal dischetto Kiyine si fa parare il rigore dal portiere ma nella respinta riesce a buttare la palla dentro e firmando il raddoppio. Gli ospiti si rendono pericolosi con un colpo di testa di De Silvestri che va sopra la traversa. I veneti provano a sigillare il match con un gran tiro di Henry ma Skorupski neutralizza con un ottima parata e palla in corner. Allo scadere del primo tempo il Bologna accorcia con Orsolini che viene servito con un cross in area e di testa mette in rete. Ad inizio ripresa gli ospiti trovano subito il pari con Arnautovic che solo contro il portiere lo supera con un tiro basso. Gli emiliani sull onda dell’entusiasmo firmano la terza rete con un tiro da limite di Schouten che si infila all’incrocio. Ma i ragazzi di Soncin non si danno per vinti e si procurano un rigore trasformato da Aramu il quale spiazza il portiere. Con grinta e voglia di vincere il Venezia trova la rete della vittoria con un tiro forte sotto la traversa di Johansen. Vittoria che ancora fa sperare ad un miracolo per la salvezza.

Tabellino

MARCATORI: 4′ Henry (Venezia), 18′ Kiyine (Venezia), 45+2′ Orsolini (Bologna), 55′ Arnautovic (Bologna), 68′ Schouten (Bologna), 78′ Aramu (Venezia), 90+4′ Johnsen (Venezia)

AMMONITI: Skorupski (Bologna), Kiyine (Venezia), Hickey (Bologna), Medel (Bologna), Mateju (Venezia), Dominguez (Bologna)

VENEZIA (3-5-2): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj (79′ Okereke), Vacca (55′ Fiordilino), Kiyine (55′ Aramu), Haps (64′ Johnsen); Cuisance (79′ Dor Peretz), Henry. A Disposizione: Bertinato, Makafji, Ullmann, Busio, Fiordilino, Tessmann, Nani, Aramu, Peretz, Johsen, Nsame, Okereke. All. Soncin

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate (33′ Orsolini); De Silvestri, Svanberg (46′ Dominguez), Schouten, Soriano (68′ Vignato), Hickey; Barrow (68′ Sansone), Arnautovic. A Disposizione: Bardi, Binks, Bonifazi, Kasius, Mbaye, Aebischer, Viola, Vignato, Dominguez, Sansone, Santander, Orsolini. All. Mihajlovic