PRIMAVERA 1 – Genoa-Empoli 1-1, dalla Liguria una buona notizia per il Napoli di Frustalupi

La lotta play-out nel campionato Primavera 1, in attesa del Milan che sfiderà l’Inter nel derby è molto accesa e non mancano le soprese. Ieri la clamorosa sconfitta del Napoli in rimonta contro la Spal per 4-3. Il Lecce perde in casa per 2-3 contro la capolista Roma. Il Genoa non va oltre l’1-1 interno contro l’Empoli. Liguri avanti con la splendida rete di Besaggio, pareggio dei toscani con Sodero che batte imparabilmente Corci. L’ultima giornata agli azzurrini basterebbe un punto contro l’Hellas Verona, per evitare lo spareggio play-out.

Marcatori: Besaggio (G), Sodero (E)

Genoa (3-4-1-2): Corci; Bolcano, Marcandalli (80′ Ghigliotti), Gjini; Accornero, Sadiku, Macca (55′ Cenci), Boci; Besaggio; Ambrosini, Sahli (55′ Likendja) (88′ Bornosuzov). A disposizione: Mitrovic, Ascioti, Dellepiane, Cenci, Biaggi, Ghigliotti, Parodi, Palella, Bornosuzov, Vassallo, Likendja, Losomba. Allenatore: Chiappino

Empoli (4-3-2-1): Biagini; Rizza, Filì, Guarino, Boli; Kaczmarski (46′ Fini), Degli Innocenti, Fazzini; Baldanzi, Renzi (67′ Bonassi); Magazzu (63′ Sodero). A disposizione: Fantoni, Fontanelli, Rossi, Evangelisti, Fini, Ignacchiti, Sodero, Barsi, Bonassi, Peralta, Dragoner. Allenatore: Buscè

Ammoniti: Sahli (G), Magazzu (E)

Arbitro: sig. Renaldi (sez. Bassano del Grappa)

