Nel Napoli ci sono anche i quasi svincolati e situazioni da chiarire

C’è poi il caso dei quasi svincolati, cioè di chi come Fabian e Koulibaly ha il contratto in scadenza nel 2023 e, considerandone il prestigio, sono da mettere in agenda gli appuntamenti con i loro agenti. Fabian – esaltato da Spalletti dopo la prova contro i granata, a conferma della favorevole opinione sulla sua permanenza – farebbe una scelta professionale, Koulibaly, magnifico anche contro il Toro, non solo. Anche pochi giorni fa nell’intervista a un magazine francese ha sottolineato il forte legame con Napoli, la città dell’accoglienza scesa in campo per difenderlo dalle vergogne razziste. Questo aspetto può prevalere su quello economico? È evidente che un gigante come KK potrebbe essere sostituito soltanto da un difensore di alto profilo: ad esempio il torinista Bremer, a cui Osimhen è sfuggito ieri soltanto una volta, in occasione della giocata che ha originato il rigore. Tra le situazioni di mercato da chiarire vi sono quelle di Lozano e Politano, a cui sicuramente l’alternanza non ha giovato. F. De Luca (Il Mattino)