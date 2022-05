La Lega Serie A sbarca nella Grande Mela. Previsto un grande evento, ecco dove e quando

La Lega Serie A sbarca a New York il prossimo 24 maggio, e come sede di presentazione avrà una location di tutto prestigio, come scrive Internews.it. Il Metropolitan Museum of Art di New York sarà il palcoscenico del grande evento di lancio della nuova sede della Lega Serie A nella megalopoli statunitense. L’appuntamento è per martedì 24 maggio alle 18.30 ora locale, subito dopo la fine del campionato di Serie A. “Calcio is back”, è scritto sull’invito: l’evento, ricorda La Repubbica, richiamerà gli stakeholders, i presidenti italiani pronti a partire per la Grande Mela, gli sponsor, le leggende, i grandi network made in Usa. Duecentocinquanta gli ospiti previsti.