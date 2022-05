La difesa – Koulibaly, il più grande spettacolo dentro il week end

Un’indecisione di Koulibaly, ci pensa Opina, poi la difesa si blinda di nuovo e ritorna a non subire gol come non le succedeva da tanto, troppo tempo. Il difensore senegalese, dopo l’incertezza iniziale, sovrasta gli altri. Il CdS vota il reparto:

Ospina 6,5

Vola subito, e in che modo, per andare a strozzare l’esultanza di Belotti. Poi fa il libero, come da copione.

Di Lorenzo 6

Un paio di allunghi per avvicinarsi ad un rendimento nel quale rivedersi.

Rrahmani 5,5

Deve scrutare il pericolo e, per un po’, ascoltare Spalletti che ha qualcosa da dirgli.

Koulibaly 7,5

L’unico neo (8’) su Belotti. Ma da quel momento in poi è il più grande spettacolo dentro il weekend: disumano, spaziale, spettacolare.

Mario Rui 6

Meno elastico, più rigoroso, se ne sta sulle sue perché spazi non se ne vendono in lontananza.