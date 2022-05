Insigne come Higuain dal dischetto hanno una cosa in comune

Su mattino.it, si legge:

“Quattro errori dal dischetto in una sola stagione. Lorenzo Insigne non riesce a superare Berisha. Ed il Napoli di Torino, deve fare a meno della sua freddezza dagli undici metri. Il capitano azzurro ha fallito, ieri, contro i granata, il 4° rigore della sua annata. Fallendo, così, 1/3 di quelli assegnati alla squadra azzurra. E da lui tirati in queste 36 partite di campionato (12). Un risultato così negativo dal dischetto, nella storia del Napoli, l’aveva già registrato Gonzalo Higuain. Nella stagione 2014/2015. Quella in cui, proprio un errore del Pipita dagli undici metri, aveva impedito alla squadra di Benitez la qualificazione in Champions. Insigne aveva sbagliato il rigore,, contro il Torino, anche all’andata. Ma c’è un dato che allevia la sofferenza. Nelle partite in cui il capitano napoletano ha fallito il tiro dal dischetto, poi la squadra di Spalletti ha sempre vinto (Venezia e Fiorentina le altre occasioni)”. Si noti bene, però, che i rigori li sbaglia colui che va a batterli…