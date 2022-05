Gazzetta – Pace fatta fra squadra e tifosi, e sancita dal gesto di Fabian

Il Napoli è stato duramente contestato dalla tifoseria dopo la bruttissima sconfitta contro l’Empoli, che ha praticamente interrotto la corsa allo scudetto per gli azzurri. Ora, dopo la vittoria di ieri contro il Torino, che ha blindato il terzo posto, per il Napoli è tempo di pace coi supporters azzurri, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Pobega fa la frittata. Tenta nella propria trequarti un dribbling complicato e Fabian gli ruba palla in progressione entra in area e segna di sinistro, primo gol da dentro i 16 metri per lo spagnolo, fra i migliori in Europa per marcature da fuori area. L’esultanza dell’andaluso è sotto la curva dei due mila tifosi napoletani. Un gesto verso l’orecchio quasi a chiedere più entusiasmo – si veniva da due settimane di contestazione – e poi l’esultanza insieme e la pace fatta con la tifoseria”.