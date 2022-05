Gazzetta – Il Napoli blinda il terzo posto e fa “gongolare” De Laurentiis

Con la vittoria di ieri contro il Torino per 0-1, il Napoli ha praticamente messo in cassaforte il terzo posto in classifica con tutto il piacere del presidente Aurelio De Laurentiis, anche perchè economicamente questo significa più entrate tra Lega e Champions, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Il Napoli blinda il terzo posto che fa gongolare il presidente De Laurentiis: entreranno almeno 4 milioni in più in cassa fra premio Lega e diritti Champions. Alla squadra di Spalletti per avere l’aritmetica certezza bastano due pareggi, visto che la Juve può arrivare al massimo a quota 75 e alla pari gli azzurri sono avanti per gli scontri diretti”.