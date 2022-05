Fabian Ruiz, l’incontro tra Giuntoli ed il suo agente è fissato

Ha spesso detto di voler tornare a casa, ma anche di star benissimo a Napoli, Fabian Ruiz. Ieri è tornato ad essere protagonista decisivo con il primo gol dall’ interno dell’ area di rigore “dove non arriva spessissimo”, per sua stessa ammissione. E’ uno di quelli in bilico, se si pensa al futuro. L’andaluso continuerà il suo percorso in azzurro? “Con le parole Fabian dà certezze che spesso in campo non ha dato”. Così scrive Il Mattino. “Sa di godere di un estimatore particolare che è Spalletti: il centrocampista è uno dei pochi per cui si incatenerebbe”. L’incontro tra il ds Giuntoli e l’agente di Fabian Ruiz è già fissato, dovrebbe avvenire prima della gara Spezia-Napoli e ha lo scopo di trovare un’intesa tra le parti. Così come per Koulibaly, il discorso è uguale per il centrocampista: rinnovo o partenza. “Perché di sicuro non andrà via a parametro zero a giugno 2023.”