De Laurentiis ha deciso il futuro di Gianluca Gaetano

Il Napoli continua a porre la massima attenzione ai ragazzi sparsi nei vari campionati. Spalletti è pronto a valorizzare e rilanciare talenti. Nella prossima stagione, inoltre, il monte ingaggi dovrà subire una doverosa sforbiciata ed avere, poi, un giocatore proveniente dal proprio settore giovanile potrebbe essere quanto mai importante, visto anche l’addio di Lorenzo Insigne.

Questi i motivi, tecnici e societari, per i quali, dopo la trionfale promozione con la Cremonese in Serie A, Gianluca Gaetano, talento classe 2000 del settore giovanile azzurro, potrebbe non restare in grigiorosso anche nella stagione in massima serie raggiunta dopo 26 anni dalla squadra lombarda.

Fonte: Marco Giordano calciomercato.it