De Laurentiis e Spalletti hanno l’esperienza e anche la fantasia per rinnovare

Napoli, che con l’uscita di Insigne (capitano anche nella malanotte della rivolta contro la società nel 2019) e il ritorno in Champions League chiude un ciclo per aprirne un altro con entusiasmo rinnovato. È significativo, come ha detto Spalletti, che siano saliti fino a Torino centinaia di tifosi per spingere il Napoli a non mollare: dopo i legittimi rimpianti per lo scudetto sfumato c’è l’opportuna riflessione sul piazzamento Champions che ha un indiscutibile valore tecnico. Luciano non fa discorsi di prospettiva perché la ferita di Empoli (e dell’esclusione dalla lotta per lo scudetto) è ancora fresca. Per i giocatori, come ha fatto capire Lobotka, sarà una questione di orgoglio rilanciare tra pochi mesi la scommessa tricolore.

F. De Luca (Il Mattino)