CdS – Torino-Napoli, Prontera non arriva alla sufficienza, manca un rigore su Koulibaly

Non una prestazione limpida per Prontera (voto 5): riesce a mascherare un rigore in una punizione dal limite, deve ancora maturare e parecchio. Posto che sembra di vedere la brutta copia del suo ben più famoso compagno di sezione (Rizzoli) come modo di stare in campo, in generale denota poca personalità: si può sventolare il giallo verso il giocatore e guardare dall’altra parte?

Manca un calcio di rigore: Belotti in area aggancia col sinistro il piede sinistro di Koulibaly che è anche quello d’appoggio, Prontera fischia ma sposta tutto fuori, come scrive il Corriere dello Sport. Punita una trattenuta di maglia che: a) lui non può vedere (è coperto dal corpo di KK); b) non è funzionale alla dinamica, il difensore azzurro cade perché gli viene agganciato il piede, non per la tirata di maglia. A meno che tutto quello che Rocchi ha detto fino ad oggi sui falletti non valga più (i disegnatori diplomatici erano altri, lui è stato sempre un decisionista, non un gestore).