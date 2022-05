CALCIO FEMMINILE – L’Italia Under 16 di Leandri vince il Torneo di sviluppo Uefa

Dopo i successi contro Croazia e Belgio, l’Italia Under 16 del c.t. Leandri questa mattina ha battuto per 11-1 la Repubblica Ceca. Doppietta di Pellegrino, Cimò e Zamboni e una rete a testa di Girotto, Donolato, Sciabica, Testa, Fadda, Tironi e Rossi. Le azzurre vincono così il torneo di sviluppo dell’Uefa di categoria. A fine gara le parole del c.t. Leandri. “Per ragazze di questa fascia di età tornei come questi sono fondamentali, per la preparazione all’Europeo Under 17 del prossimo anno. Questo è un percorso che nasce dall’Under 15 e dal lavoro del Settore Giovanile e Scolastico e si sviluppa con le Nazionali giovanili. In campo si sono viste tante cose su cui lavoriamo, anche perché abbiamo a disposizione un gruppo di grande prospettiva, nato poi in un anno, il 2006, che per l’Italia ha significato tanto. Dico spesso alle giocatrici “siete le ragazze del Mondiale”, ragazze che iniziano ad avere la percezione di rappresentare l’Italia in giro per l’Europa, anche quelle che non sono state convocate per questo torneo. Abbiamo tanta scelta, ma chi è rimasta fuori ora rientrerà assolutamente in gioco già dalla prossima convocazione. Sono momenti he ci sono mancati tantissimo: tra noi tecnici, ma anche tra le aree mediche e tra quelle organizzative, e ovviamente alle ragazze. Abbiamo bisogno di parlare, di confrontarci, di capire cosa fanno le altre federazioni: dopo due anni di pandemia, una boccata di ossigeno che ci voleva”.

Torneo di sviluppo Uefa – Under 16 femminile

Prima giornata (3 maggio)

Croazia-ITALIA 1-9

Belgio-Repubblica Ceca 1-0

Seconda giornata (5 maggio)

Belgio-ITALIA 1-3

Croazia-Repubblica Ceca 3-2

Terza giornata (8 maggio)

ITALIA-Repubblica Ceca 11-1

Croazia-Belgio 1-1 (vittoria del Belgio ai rigori)

Classifica: ITALIA 9 punti, Belgio 5; Croazia 4; Repubblica Ceca 0.

Fonte: figc.it