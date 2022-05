Bestia nera il Torino per Insigne sotto un aspetto

Subito una buona notizia per Insigne: il Torino non giocherà in Mls. Sì, perché dopo i due rigori sbagliati nella stessa stagione contro il Toro, il capitano del Napoli non avrà più alcuna voglia di ritrovarsi davanti quelle maglie granata. Per non far dispiacere nessuno, all’andata aveva sbagliato contro Milinkovic Savic, al ritorno contro Berisha: la par condicio dal dischetto. La delusione è quasi fisiologica. Perché anche se vinci, sbagliare un rigore fa sempre male. Lorenzo Insigne si può consolare con i tre punti conquistati, certo, ma segnare è per un attaccante la cosa più importante di tutte. Il quarto errore dal dischetto (dopo quelli con Fiorentina, Venezia e Torino all’andata) fa male a metà, perché il suo Napoli vince e prosegue la striscia positiva.

Fonte: Il Mattino