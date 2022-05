[Video] SERIE A FEMMINILE – La Juventus Women conquista il quinto scudetto di fila

La Juventus Women, per il quinto anno di fila, conquista lo scudetto. Alle bianconere bastava un punto, ma batte il Sassuolo per 3-1 dove a segno ci sono Girelli, Bonansea e Boattin. A fine gara la festa di Vinovo di calciatrici e di coach Montemurro. Anche l’A.s. Roma centra il traguardo della Women Champions, sconfiggendo con un secco 8-0 la Sampdoria. Mattatrice Pirone con una doppietta, in gol anche Bartoli, Serturini e Giugliano. Infine il derby della Madonnina è stato vinto per 0-3 e consolida il terzo posto.

Inter-A.c. Milan 0-3

Juventus Women-Sassuolo 3-1

A.s. Roma-Sampdoria 8-0

La Redazione