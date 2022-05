Ultime Napoli – Anguissa-Fabian, confermata la mediana contro il Sassuolo

Questo pomeriggio allo stadio “Grande Torino”, il Napoli ha la certezza della Champions League, ma proverà ad ottenere un risultato positivo, contro i padroni di casa granata di Juric. Per mister Luciano Spalletti, solo Ghoulam sarà assente contro i piemontesi. Per il resto, come riporta il Corriere dello Sport, scenderà in campo la stessa formazione che ha battuto il Sassuolo per 6-1. La linea mediana sarà composta da Anguissa e Fabian Ruiz, con Lobotka in panchina. Recuperato anche Di Lorenzo per il ruolo di terzino destro. L’attacco sarà composto da Lozano, Mertens, Insigne e Osimhen. Il belga, è la bestia nera del “Toro” e cerca altre reti anche in vista del rinnovo che sembra andare verso la strada del sì.

La Redazione